Россия создает сверхточный снайперский патрон

Отказ от "Точности" взбудоражил отечественных производителей

В России впервые за 45 лет планируют сделать новый снайперский патрон специально для стрельбы на большие дистанции. Он необходим для современных снайперских винтовок, вроде "Точность", для которых в данный момент используются НАТОвские патроны.

С некоторое время Минобороны РФ поставила обязательное условие оружейникам – только российские комплектующие.

Накануне военное ведомство фактически отказалось заказывать вышеупомянутую "Точность" для армии именно по этой причине, и лучшая российская снайперская винтовка пока будет применяться только в спецподразделениях.

Однако теперь, как заявил в интервью РИА "Новости" гендиректор ЦНИИточмаш Альберт Баков, на предприятии делается патрон .338 Lapua Magnum. По его словам, для выполнения этой задачи необходимо создать оборудование для производства, создать пороха, капсюли.



"Кроме того, есть задача поработать с патроном 7,62х39 мм. Посмотрим, как можно его улучшить", – цитирует топ-менеджера агентство.

Снайперский комплекс "Точность" или Т-5000 как раз использует .338 Lapua Magnum. Вероятно, таким образом, в "Ростехе" намекают, что если что, патрон сделают. Были бы деньги и желание.