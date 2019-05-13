Российские военные отказались от "Точности"

В снайперской винтовке слишком много иностранных комплектующих

Минобороны отказалось от лучшей российской снайперской винтовки "Точность", или Т-5000, которая два года назад была принята на вооружение Сил специальных операций РФ, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, заказа не будет, так как замещение в винтовке всех иностранных комплектующих признано нецелесообразным. На данный момент стоимость "Точности" в гражданском варианте составляет 390 тыс. рублей. По точности и кучности она превосходит как австрийскую SSG 08, так и российскую СВ-98. В 2012 г. команда Управления "А" ЦСН ФСБ, вооруженная Т-5000, победила на международном соревновании полицейских и армейских снайперов.

В апреле 2017 г. Дмитрий Семизоров, занимавший на тот момент должность гендиректора "ЦНИИточмаш", заявил, что винтовку можно отправить в армию после 2020 г., но для этого будет необходимо перейти полностью на отечественные комплектующие. Сейчас это обязательное требование у военных.

Видимо, импортозамещение конкретно в этом случае не удалось. "Точность" оснащена российским оптическим прибором марки "Дедал-НВ", лазерным дальномером ДЛФО DSF RF2000, насадкой тепловизионной НТФО DS-TA4.642. Однако сама винтовка создана под натовский патрон 7,62х51, охотничий 7,62х67 мм и дальнобойный 8,6х70 миллиметров.



Можно предположить, что в Минобороны посчитали нецелесообразным производство такого количества патронов, которые не делали в России. Их можно было бы закупить, однако из-за санкций Запад их точно не продаст.