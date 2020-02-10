Без амфибий на территории РФ делать нечего

США не смогут победить в сухопутной войне с Россией, этому помешает естественный ландшафт Восточной Европы. К такому мнению пришли американские аналитики.

Армия Штатов последние десятилетия сражалась в засушливых местах, поэтому ее современные боевые машины рассчитаны именно на пески и подобную почву. Россия же вся исчерчена реками и болотами, многие ее танки – это амфибии, способные форсировать водные препятствия по дну. Так что у американцев единственный путь – через мосты.

Однако в Восточной Европе грузоподъемность мостов едва ли достигает 55 т, пишет Breaking Defense. Поэтому 60-тонные американские танки застрянут уже в Польше, которую с севера на юг пересекает река Висла, ведь через нее нет укрепленных переправ.

"Весящий более 60 тонн основной боевой танк "Абрамс", британский "Челленджер", немецкий "Леопард" и даже французский "Леклерк" опасны для многих мостов над крупными восточноевропейскими реками", – указывается в статье. И даже умение военных инженеров наводить временные мосты – это не выход во время реальных боевых действий.

Поэтому в случае войны США и их союзники по НАТО смогут использовать на восточных рубежах РФ только 50-тонные "Бредли". Такими силами в войне не победить, указывают военные аналитики.

Ранее стало известно, что Польша решила оставить у себя на вооружении советские танки Т-72, поскольку не нашла лучшей альтернативы.