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США просчитались с танками против России

США просчитались с танками против России
Фото: commons.wikimedia.org
Без амфибий на территории РФ делать нечего

США не смогут победить в сухопутной войне с Россией, этому помешает естественный ландшафт Восточной Европы. К такому мнению пришли американские аналитики.

Армия Штатов последние десятилетия сражалась в засушливых местах, поэтому ее современные боевые машины рассчитаны именно на пески и подобную почву. Россия же вся исчерчена реками и болотами, многие ее танки – это амфибии, способные форсировать водные препятствия по дну. Так что у американцев единственный путь – через мосты.

Однако в Восточной Европе грузоподъемность мостов едва ли достигает 55 т, пишет Breaking Defense. Поэтому 60-тонные американские танки застрянут уже в Польше, которую с севера на юг пересекает река Висла, ведь через нее нет укрепленных переправ.

"Весящий более 60 тонн основной боевой танк "Абрамс", британский "Челленджер", немецкий "Леопард" и даже французский "Леклерк" опасны для многих мостов над крупными восточноевропейскими реками", – указывается в статье. И даже умение военных инженеров наводить временные мосты – это не выход во время реальных боевых действий.

Поэтому в случае войны США и их союзники по НАТО смогут использовать на восточных рубежах РФ только 50-тонные "Бредли". Такими силами в войне не победить, указывают военные аналитики. 

Ранее стало известно, что Польша решила оставить у себя на вооружении советские танки Т-72, поскольку не нашла лучшей альтернативы.

Фоторепортаж
Россия вышла на первое место по количеству бронетехники без Арматы
Боевая машина поддержки танков "Терминатор". Фото: wikipedia.org БМП-3. Фото: wikipedia.org БМД-1. Фото: wikipedia.org
БМД-4М. Фото: wikipedia.org БТР-80. Фото: wikipedia.org БТР-82. Фото: wikipedia.org Т-90. Фото: wikipedia.org +1
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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США не смогут победить в сухопутной войне с Россией
- Да они ни в какой войне не победят, стоит им только рыпнуться и сразу их остров потонет
Гость
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ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!!
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