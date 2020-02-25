Альянсу не нужны лишние проблемы с Москвой

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осадила спикера парламента Хенна Пыллауса, который ранее заявил, что Россия должна вернуть Таллину "аннексированные территории".

Как отметила глава страны, Эстонию приняли в НАТО с условием отказа от территориальных претензий, а также сохранения границ, проведенных после Второй мировой войны.

"Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в альянс", – приводит слова Кальюлайд Baltic News Service.

До этого Пыллаус озвучил популярную в политическом бомонде Эстонии позицию, согласно которой Тартуский мирный договор 1920 г. до сих пор действителен, а это означает, что часть Новгородской и Ленинградской области принадлежит прибалтам.

Как напоминает "Царьград", по этой причине Эстония до сих пор не ратифицирует пограничный договор. Россия, по мнению Таллина, должна вернуть территории Печор и правого берега Нарвы.

Похожее высказывание недавно делал и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Более того, действительным договор назвала и сама Кальюлайд, однако как глава государства она поступает более дипломатично, чем эстонские политики.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Тартуский мирный договор давно утратил свою силу.