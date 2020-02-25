Президент Эстонии отказалась от российских территорий ради НАТО
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осадила спикера парламента Хенна Пыллауса, который ранее заявил, что Россия должна вернуть Таллину "аннексированные территории".
Как отметила глава страны, Эстонию приняли в НАТО с условием отказа от территориальных претензий, а также сохранения границ, проведенных после Второй мировой войны.
"Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в альянс", – приводит слова Кальюлайд Baltic News Service.
До этого Пыллаус озвучил популярную в политическом бомонде Эстонии позицию, согласно которой Тартуский мирный договор 1920 г. до сих пор действителен, а это означает, что часть Новгородской и Ленинградской области принадлежит прибалтам.
Как напоминает "Царьград", по этой причине Эстония до сих пор не ратифицирует пограничный договор. Россия, по мнению Таллина, должна вернуть территории Печор и правого берега Нарвы.
Похожее высказывание недавно делал и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Более того, действительным договор назвала и сама Кальюлайд, однако как глава государства она поступает более дипломатично, чем эстонские политики.
В МИД РФ неоднократно отмечали, что Тартуский мирный договор давно утратил свою силу.
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