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Президент Эстонии отказалась от российских территорий ради НАТО

Президент Эстонии отказалась от российских территорий ради НАТО
Керсти Кальюлайд. Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com
Альянсу не нужны лишние проблемы с Москвой

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осадила спикера парламента Хенна Пыллауса, который ранее заявил, что Россия должна вернуть Таллину "аннексированные территории".

Как отметила глава страны, Эстонию приняли в НАТО с условием отказа от территориальных претензий, а также сохранения границ, проведенных после Второй мировой войны.

"Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в альянс", – приводит слова Кальюлайд Baltic News Service.

До этого Пыллаус озвучил популярную в политическом бомонде Эстонии позицию, согласно которой Тартуский мирный договор 1920 г. до сих пор действителен, а это означает, что часть Новгородской и Ленинградской области принадлежит прибалтам.

Как напоминает "Царьград", по этой причине Эстония до сих пор не ратифицирует пограничный договор. Россия, по мнению Таллина, должна вернуть территории Печор и правого берега Нарвы.

Похожее высказывание недавно делал и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Более того, действительным договор назвала и сама Кальюлайд, однако как глава государства она поступает более дипломатично, чем эстонские политики.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Тартуский мирный договор давно утратил свою силу.

Александр ИЛЬИН

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Крым
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Отдайте России поросят, их еще Петр1 прикупил...
М
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прям отлегло,спасибо черепашки
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