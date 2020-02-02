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Эстония пошла на крайние меры ради территории России

Эстония пошла на крайние меры ради территории России
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/chromorange/www.globallookpress.com
Таллин обвинил Москву в фальсификации истории

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия меняет историю из-за вопроса о государственной границе.

"Тартуский мир действителен, правовая преемственность действует. Фальсификация истории Россией означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов", – цитирует политика ERR.

По его словам, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не права, когда говорит, что Тартуский мирный договор – это исторический документ.

Соглашение подписали две стороны сто лет назад – 2 февраля 1920 года. По нему Россия первая в мире признала независимость Эстонии, также была определена государственная граница. Таллину отошла часть Псковской и Ленинградской областей. В 1944 году эти территории были возвращены России. Эстония требует от России вернуть эти земли, но в Москве не раз отмечали, что договор не имеет юридической силы. 

Полина ИВАНОВА

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