Эстония пошла на крайние меры ради территории России
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия меняет историю из-за вопроса о государственной границе.
"Тартуский мир действителен, правовая преемственность действует. Фальсификация истории Россией означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов", – цитирует политика ERR.
По его словам, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не права, когда говорит, что Тартуский мирный договор – это исторический документ.
Соглашение подписали две стороны сто лет назад – 2 февраля 1920 года. По нему Россия первая в мире признала независимость Эстонии, также была определена государственная граница. Таллину отошла часть Псковской и Ленинградской областей. В 1944 году эти территории были возвращены России. Эстония требует от России вернуть эти земли, но в Москве не раз отмечали, что договор не имеет юридической силы.
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