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"Дайте им мешок земли": в России ответили на территориальные претензии эстонцев

"Дайте им мешок земли": в России ответили на территориальные претензии эстонцев
Фото: www.globallookpress.com
Таллин потребовал от Москвы вернуть "аннексированные" территории

В Эстонии насчитали 5 процентов от территории страны, которые якобы захватила РФ.

С громким заявлением выступил спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас. Комментируя слова нашего дипломата Сергея Беляева, который ранее отметил в беседе с РИА Новости, что Тартуский мирный договор, на который Таллин ссылается в обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами, недействителен, политик потребовал возврата земель. При этом в своем Facebook он сообщил, что эстонцам не нужны российские территории.

"Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись",

– цитирует его сайт телеканала "360".

Ранее Беляев отметил, что Тартуский мирный договор, который РФ и Эстония заключили в 1920 году, не имеет юридической силы и призвал Таллин отказаться от претензий к Москве, напоминает Ura.ru.

Российские пользователи с сарказмом отреагировали на выпад эстонцев.

"Отправите им мешок земли для рассады пусть хоть едят землю Русскую" "Ну тогда всем все возвращать, России Аляску, Техас Мексике, Израиля как государства вообще не станет и тд" "Вот дожили ... Дипломатические отношения решаем в Фейсбуке!"

– высказались комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
*Какое вы отношение имеете к Ярославу Мудрому*
а ты свин какое отношение имеешь к украине,которая такая же область как урал,поволжье,сибирь и все вместе именуемое-россия,за небольшой территорией *дикое поле* которое не имеет отношение к россии и на котором сплелись потомки турков,татар,евреев,румын,венгров,немцев
вот эти без роду и племени сейчас и бьют себя в грудь называя себя потомками киевской руси которая на самом деле дала старт нынешней россии и люд которой зачал нынешн россию
вам безпородным и не меющим свою историю обидно за это вот и выдумываете новую историю украины,которую,ее территорию нарезали большевики
Гость
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Опять древний шумер нарисовался. Сдриснул с русского сайта, мерзота бендеровская
Гость
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Какое вы отношение имеете к Ярославу Мудрому?! А равно и всем остальным князьям?! Вы к Киевской Руси относитесь примерно, как морская свинка к морю! 1% Долгорукого с дружиной растворился в этой бусурманской нечисти, Которая на коленях выпросила у Орды Ялык на княжение и так стала столицей. И только Петр 1 сделал из Московитов вдруг "русских"! Историю учите!
М
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*мешок земли* гггггг
пенделя им задрипанным хорошего или фофон по лбу,мечтатели...
Мизантроп VI
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Вот для этого туда и стягиваются войска НАТО.
Для "возвращения отнятых территорий".
Гитлер точно также начинал.
Гость
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Видимо пришла очередная партия "Омериканской помощи" и можно потявкать стоя на задних лапках о ненависти к России. Интересно платят за количество слов или оптом за весь бред.
Гость
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А Тарту - это. как известно, бывший Юрьев, который основал русский князь Ярослав Мудрый в 1030 г. Так что вон с нашей территории! Во что ещё поиграем?
Гость
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Согласно Ништадтскому миру Эстляндия ушла навечно во владение Россией. Так что все шпротники вон оттуда, куда хотите, туда и убирайтесь, это не ваша земля.
Гость
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Ну после крым наш, нужно думать, что и другие страны захотят вернуть свое.
Гость
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Их вообще у шведов купили еще в затертые времена. Молчали бы уж лучше, унтерменши недобитые.
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