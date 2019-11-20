Таллин потребовал от Москвы вернуть "аннексированные" территории

В Эстонии насчитали 5 процентов от территории страны, которые якобы захватила РФ.

С громким заявлением выступил спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас. Комментируя слова нашего дипломата Сергея Беляева, который ранее отметил в беседе с РИА Новости, что Тартуский мирный договор, на который Таллин ссылается в обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами, недействителен, политик потребовал возврата земель. При этом в своем Facebook он сообщил, что эстонцам не нужны российские территории.

"Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись",

– цитирует его сайт телеканала "360".

Ранее Беляев отметил, что Тартуский мирный договор, который РФ и Эстония заключили в 1920 году, не имеет юридической силы и призвал Таллин отказаться от претензий к Москве, напоминает Ura.ru.

Российские пользователи с сарказмом отреагировали на выпад эстонцев.

"Отправите им мешок земли для рассады пусть хоть едят землю Русскую" "Ну тогда всем все возвращать, России Аляску, Техас Мексике, Израиля как государства вообще не станет и тд" "Вот дожили ... Дипломатические отношения решаем в Фейсбуке!"

– высказались комментаторы.