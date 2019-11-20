Территориальные претензии Эстонии в России не обсуждаются

Москва навсегда закрыла тему Тартуского мирного договора 1920 года. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя требования председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса к Москве "вернуть аннексированные эстонские территории" согласно канувшему в лету документу.

"Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории", – цитирует внешнеполитическое ведомство Захарову.

На Смоленской площади выразили сожаление в связи с тем, что Таллин "продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления" вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Москвой.

"Подобная риторика отнюдь не способствует ни формированию позитивной повестки наших отношений, ни продвижению процесса ратификации двусторонних договоров о границе", – резюмировала российский дипломат.

Ранее в среду, 20 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле считают неприемлемым подобное заявление.

Также сегодня более радиально высказался по претензиям Пыллуааса лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напомнивший Таллину о другом документе.

"Встречное предложение: давайте лучше вернемся к положениям Ништадтского мирного договора от 1721 г., по которому Швеция передала России часть своих территорий, в том числе и те, которые сейчас называются Эстонией", – написал политик в своем Telegram-канале.

Пользователи RT под сообщением об ответе нашего МИД по-своему отреагировали на хотелки эстонцев (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"блин, я сейчас вспомнила, что подруга еще в школьные годы брала у меня "всадника без головы" и так и не вернула", "Мы уже Крым вернули, че с Эстонией тормозим? Ее, если не ошибаюсь, еще Петр первый купил. Пора возвращать", "К 2020 году эстонцы смогли наконец дочитать текст мирного договора 1920 года.....", "А может сразу, вспомним эстам Ништадский мир?"

