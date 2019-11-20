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Неприемлемо: Кремль возмутили претензии эстонцев

В Москве отреагировали на выпад Таллина

Прозвучавшее ранее громкое заявление спикера парламента Эстонии прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Она назвал претензии Таллина на якобы "аннексированные" Россией земли неприемлемыми. Москва не может с ними согласиться, заявил Песков. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, ранее в Эстонии заявили, что Россия якобы "захватила" пять процентов от территории страны, и потребовали вернуть земли обратно.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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