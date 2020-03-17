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Родителям школьников могут дать больничный

продолжениеПолеты из России станут невозможны после эпидемии коронавируса
Меры принимаются для борьбы с COVID-19

В России родителей школьников, вынужденных отказаться от посещения учебных заведений из-за карантина, предложили обеспечить больничными листами – для присмотра за детьми.

Подобная инициатива возникла в связи с законом, запрещающим оставлять детей до 14 лет без присмотра одних. Нарушение запрета может повлечь уголовную ответственность и даже лишение родительских прав, напоминает URA.RU

"Необходимо позволить родителям уходить на оплачиваемый больничный до окончания карантинных мероприятий", – приводит RT слова главы Национального родительского комитета Ирины Волынец.

После объявления пандемии коронавируса многие учебные заведения России стали закрываться на карантин. Ранее "Утро" сообщило об отмене массовых мероприятий в Москве. 

Александра АКСЕНОВА

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