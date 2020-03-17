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Полеты из России станут невозможны после эпидемии коронавируса

Полеты из России станут невозможны после эпидемии коронавируса
Фото: Kevin Phillips/moodboard/www.globallookpress.com
продолжениеДетсады Москвы будут работать в обычном режиме
Авиакомпаниям предрекли массовое банкротство

Российская авиационная отрасль понесла огромные убытки за первые три месяца эпидемии коронавируса в мире. А после того, как пришлось отменить практически все полеты, авиакомпаниям и вовсе грозит банкротство. Об этом заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько во вторник, 17 марта.

По словам чиновника, только из-за закрытия маршрутов в Китай и только за февраль авиаперевозчики России лишились 1,7 млрд руб., передает ТАСС. Сейчас, по предварительным подсчетам, ущерб достигнет 100 тыс. рублей. С такими потерями компании не справятся. Это значит банкротство, тысячи людей останутся без работы, а остальные россияне – без возможности полететь куда-либо после того, как эпидемия закончится.

По мнению Нерадько, отрасль нужно срочно спасать. Он предложил, в частности, уменьшить или вообще отменить сборы за аэронавигационное обслуживание воздушных судов, чтобы снизить себестоимость полетов. Кроме того, планируется предусмотреть меры поддержки аэропортов, уточняет URA.RU.

Ранее правительство подготовило антикризисный план, в котором предусмотрело налоговые каникулы для авиакомпаний и туристических фирм, которые особенно сильно пострадали из-за эпидемии китайского коронавируса. 

Николай ВИКТОРОВ

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