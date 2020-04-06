Телеведущий посоветовал людям самим позаботиться о защите

Владимир Соловьев в эфире своей программы начал нападать на простых россиян, которые не перестают жаловаться на то, что в аптеках невозможно купить одноразовые маски. Ведущий шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" считает, что граждане могли бы сами сшить себе защитные маски от коронавируса, а не возмущаться в социальных сетях.

По его мнению, время, которые россияне тратят на крик и злобные сообщения в соцсетях, лучше было бы использовать на изготовление масок. Так людям "самим было бы спокойнее".

Как уточняет "ФедералПресс", Соловьев указал россиянам, что маски быстрее было бы сделать дома самим, чем ждать их появления в аптеках и возмущаться.

Зрители, посмотревшие выпуск передачи, считают, что медицинские маски нужно не поставлять в аптеки, а раздавать людям абсолютно бесплатно. Также комментаторы на "Ютуб" возмущены тем, что ранее доступные средства защиты кто-то перекупил и теперь продает очень дорого.

"Кстати, почему не ловите перекупщиков масок? Надо их под стражу, чтобы другим неповадно было", Маски надо населению выдавать. А не в аптеки типа поставлять", – пишут они в социальной сети.

При этом в интернете продолжают обсуждать, эффективны ли от COVID-19 медицинские маски. Многие врачи сходятся во мнении, что носить их нужно заболевшим людям и возможным переносчикам вируса. Также закрывать лицо стоит тем, кто плохо себя чувствует или уже переболел коронавирусом, добавляет "Вечерняя Москва".

Ранее в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" разгорелся скандал из-за медицинских масок.