С инициативой выступил столичный мэр Сергей Собянин

Пропускную систему предложили ввести во всех регионах страны. Она позволит эффективнее бороться с коронавирусом и тщательнее следить за здоровьем граждан. С инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник объяснил, что введение пропусков поможет отслеживать перемещение россиян, контролировать поток перемещающихся между городами.

"С сегодняшнего дня в Москве введен автоматический, я подчеркиваю, автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, начиная от метрополитена и кончая личными машинами", – уточнил Собянин.

Он добавил, что разработка ограничительных мер крайне важна для адекватного соблюдения режима самоизоляции гражданами и, как следствие, борьбы с распространением COVID-19.

Напомним, что пропускной режим в столице введен с 15 апреля. Пропуск на передвижение по городу можно получить несколькими способами: через СМС, позвонив на горячую линию или воспользовавшись сайтом мэра москвы.

Ранее "Утро.ру" опубликовало последнюю статистику по количеству заболевших COVID-19.