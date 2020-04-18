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В Москве продлили режим пропусков

В Москве продлили режим пропусков
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать до 1 мая

Об усилении мер безопасности сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Введенные с 13 апреля ограничения продлеваются до 1 мая, говорится на сайте градоначальника.

Собянин в обращении к москвичам отметил, что в столице растет число заболевших коронавирусом. Однако поспешил успокоить – ситуация развивается "далеко не по худшему сценарию".

"Эффект недопущения взрывного роста заболеваемости достигнут, это первая и важная победа, но борьба не закончилась, эпидемия не отступила", - отметил он.

В связи с этим режим пропусков в Москве продлевается до 1 мая.

Меры безопасности усилят со среды, 22 апреля. В столице начиная с этого дня поездки на общественном транспорте будут возможны только по электронным картам -  "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также  социальнам картам москвича и жителя Московской области. Номера этих карт жители города обязаны теперь включить в свои цифровые пропуска.

Собянин отметил, что пропуска в Москве не нужны военным, правоохранителям и другим горожанам, у кого есть удостоверения гособразца. Однако они обязаны зарегистрировать номера служебных и личных автомобилей на сайте mos.ru и электронных карт. Это делается на отслеживания передвижения транспорта по городу.

"Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды – в том же порядке, что и цифровые пропуска", -  уточняется в сообщении.

Ранее Утро.ру публиковало статистику по заболеваемости коронавирусом в Москве и в целом по России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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