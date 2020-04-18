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Москвичи с ОРВИ получат бесплатные лекарства

За симптомами простуды может скрываться коронавирус

Москвичам, у которых есть симптомы ОРВИ и которые лечатся на дому, бесплатно раздадут лекарства. Так решил мэр столицы Сергей Собянин вслед за продлением режима пропусков. 

Глава города написал в своем блоге, что врачи считают: шансы, что коронавирус может проявляться в виде простых признаков ОРВИ, высоки. Поэтому Собянин полагает, что необходимо нормально лечить больных с простудой при появлении первых же симптомов. 

Ранее бесплатные лекарства получали лишь люди с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него.

По последним данным, в Москве 18105 зараженных китайской инфекцией человек, 1517 выздоровели, 127 пациентов скончались. 

Полина ИВАНОВА

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