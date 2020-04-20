Телеведущая сообщила о результатах

Ксения Собчак сделала тест на COVID-19. О результатах анализа телеведущая рассказала на своей странице в "Инстаграм".

По словам жены Константина Богомолова, коронавируса у нее нет, как и антител. "А значит, все лучшее у меня впереди!" – пошутила звезда. В качестве доказательства она опубликовала фото с тестом на COVID-19, который приклеила на свой лоб. А вот фотошоп на снимке есть, написала Собчак, признавшись, что слегка отредактировала фотографию.

Телеведущая также высказалась о количестве зараженных. По ее мнению, о реальной статистике ничего не известно. Собчак добавила, что ждет данных об уровне смертности за этот и предыдущий годы, потому что эти цифры, по ее мнению, подделать невозможно.

Подписчики Ксении оценили ее публикацию в комментариях. Некоторые спрашивали о том, где можно приобрести такой тест, а также высказали свое мнение о нем: "А смысл делать тест, сегодня ты здоров, а завтра можешь заболеть, зайдя в супермаркет". Напомнили Собчак и ее прежнее заявление, что китайской инфекцией она уже переболела: "Одна полоска, значит не беременная", "Что-то не вяжется отсутствие каких-либо Ig с заявлением о перенесенном ранее заболевании".

Ранее Ксения Собчак сняла пытавшегося сбежать из домашней изоляции Константина Богомолова.