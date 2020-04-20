В Москве появились слухи о горе трупов умерших от COVID-19
Московские следователи завели уголовное дело из-за фейковых сообщений о том, что якобы из больницы в Крылатском по ночам массово вывозят трупы зараженных коронавирусом. Об этом сегодня говорится в пресс-релизе главного управления СК России по региону.
Производство открыто по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".
Отмечается, что в интернете появились лживые сообщения, в которых рассказывалось о массовом вывозе тел умерших от COVID-19 пациентов. Данная информация не соответствует действительности, подчеркивается в заявлении ведомства.
Сейчас следователи ведут розыск граждан, которые создали и распространили этот фейк в Сети.
По последним данным, в Москве выявлено
свыше 26 тыс случаев заражения новым коронавирусом. Умерли
204 пациента, выздоровели более 1800.
Всего в России зафиксировано свыше 47 тыс заболевших, скончались 405 человек, справились с инфекцией 3 446 пациентов.
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