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В Москве появились слухи о горе трупов умерших от COVID-19

В Москве появились слухи о горе трупов умерших от COVID-19
Фото: sledcom.ru
Лживые новости о медучреждении на западе столицы распространяли в соцсетях

Московские следователи завели уголовное дело из-за фейковых сообщений о том, что якобы из больницы в Крылатском по ночам массово вывозят трупы зараженных коронавирусом. Об этом сегодня говорится в пресс-релизе главного управления СК России по региону.

Производство открыто по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Отмечается, что в интернете появились лживые сообщения, в которых рассказывалось о массовом вывозе тел умерших от COVID-19 пациентов. Данная информация не соответствует действительности, подчеркивается в заявлении ведомства.

Сейчас следователи ведут розыск граждан, которые создали и распространили этот фейк в Сети.

По последним данным, в Москве выявлено свыше 26 тыс случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 204 пациента, выздоровели более 1800. Всего в России зафиксировано свыше 47 тыс заболевших, скончались 405 человек, справились с инфекцией 3 446 пациентов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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