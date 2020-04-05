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Собчак накинулась на мужа после его попытки сбежать из карантина

Собчак накинулась на мужа после его попытки сбежать из карантина
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая призвала режиссера "Содержанок" остаться дома

Ксения Собчак, несмотря на домашнюю самоизоляцию из-за коронавируса, продолжает радовать поклонников новыми постами в "Инстаграм". Так, ведущая шоу "ДокТок" опубликовала видео, в котором ее муж Констатин Богомолов попытался сбежать.

В кадре режиссер лезет на забор, упершись ногой на рядом стоящее дерево. В ролике Собчак кричит: "Ты куда полез, а?". Затем медиадива делает вид, будто стреляет в мужа. Богомолов, в свою очередь, артистично падает на землю.

"Вчера арестовали Иисуса,а я застрелила Иуду!" – пошутила Собчак под постом. 

Подписчики пришли в полный восторг от забавного ролика супругов. Многие фанаты отметили, что Богомолов – отличный актер, и предложили дать ему "Оскар". Некоторые даже не смогли найти слов, а просто оставляли смеющиеся смайлики в комментариях. 

"Браво", "Да, юмора Собчак не занимать", "Дайте Оскар обоим", "Дураки", "Очень оригинальная постановка!" – написали интернет-пользователи. 

Ранее Собчак заявила, что коронавирус – это насмешка над человечеством. 

Полина ИВАНОВА

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