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Собчак назвала коронавирус насмешкой над человечеством

Собчак назвала коронавирус насмешкой над человечеством
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеНад Россией нависла угроза новой волны распространения коронавируса
Скандальная телеведущая сравнила пандемию с войной

Ксения Собчак, мать которой недавно оказалась в Коммунарке из-за китайской инфекции, в очередной раз высказалась о вспышке коронавируса. На своей странице в "Инстаграм" звезда порассуждала, чем отличается пандемия от страшных войн, с которыми ранее приходилось столкнуться человечеству.

Каждое новое столетие начиналось с катастрофы, чаще всего они были вызваны масштабными вооруженными конфликтами, написала Собчак. Однако если раньше люди воевали, жертвовали собой, погибая на минах и в газовых камерах, то теперь человечество "страшно паникует" из-за кашля. Эти события экс-ведущая "Дома-2" назвала усмешкой и злой иронией высших сил.

Собчак добавила, что духовник Владимира Путина Тихон Шевкунов ранее назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной. Только теперь от людей требуется не проявление героизма, а лежание дома на диване. Если в этом и есть какое-то послание человечеству, то это презрение, заключила звезда.

В комментариях с телеведущей не согласились. Собчак напомнили, что врачи ежедневно жертвуют своим здоровьем и даже жизнью, чтобы спасти всех остальных, поэтому недооценивать вирус не стоит: "А героизм врачей? Там, где действительно много заболевших, например Италия, там врачи жертвуют своим здоровьем ради спасения людей!", "Думаю, коронавирус – это действительно испытание для нашего общества, подобно войне", "Ксения, не рассуждайте и не принижайте дела тех, кто делает все, чтобы вы этой войны не увидели", "Ну идите погуляйте по Москве с ребенком. Подумаешь, покашляете потом, да и все".

Ранее с подозрением на коронавирус в больницу попала мать Ксении Людмила Нарусова. Женщина сдала анализ на COVID-19, однако результат оказался отрицательным.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

степан
Ответить
уберите вы с экранов этого уродливого в жизни существо
1
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