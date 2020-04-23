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У россиян появилась возможность отправиться в виртуальный поход

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Мособллес запустил проект в видео-прогулками по зеленым территориям

Жители РФ теперь смогут отправиться в виртуальный поход. Такую возможность гражданам предоставил Мособллес. Организация начала публиковать виртуальные прогулки по зеленым зонам для тех, кто устал сидеть дома. 

Сопровождать участников "прогулки" будет лесничий Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО "Мособллес" Владимир Захаров. Именно он стал инициатором запуска виртуальной программы. Проект получил название "Чудеса подмосковного леса". С первым роликом можно познакомиться уже сейчас. 

В пресс-службе "Мособллеса" уточнили, что такое путешествие в период самоизоляции не только поднимет настроение, но и поможет узнать много нового об окружающей среде, пишет "Подмосковье сегодня"

Напомним, что соблюдать правила карантина необходимо. Это поможет защитить себя и близких. Кроме того, стоит заниматься спортом, отводить время дома хотя на элементарные тренировки. Кроме того, рекомендуется есть фрукты, которые помогут укрепить иммунитет и улучшить состояние здоровья. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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