Достаточно выполнять дома простые упражнения

Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов посоветовал всем сидящим дома заниматься спортом.

Специалист уточнил, что достаточно легкой физической нагрузки, набора простых упражнений, который можно сделать без тренажеров.

"Если вам пришлось самоизолироваться, вы при этом чувствуете себя хорошо, найдите возможность делать хотя бы просто гимнастику", – уточнил врач в беседе с НСН.

Он напомнил, что соблюдать режим карантина и находиться дома необходимо для профилактики COVID-19.

Отметим, что кроме физических нагрузок и самоизоляции защититься от инфекции поможет и ряд продуктов.

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по количеству зараженных коронавирусом в России.