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В МЧС объяснили способ организовать шашлыки на майских праздниках

От походов в леса и парки придется отказаться

Спасатели объяснили россиянам, как можно организовать шашлыки на майских праздниках. Традиционному походу в лес помешает режим самоизоляции. Но все-таки есть способ провести время у мангала в компании друзей. 

Организовать шашлыки получится на дачном участке. Счастливые обладатели недвижимости за городом смогу себя побаловать мясом, однако стоит помнить о мерах предосторожности. Не разводите огонь в ветреную погоду, не оставляйте пламя без присмотра, держите под рукой средства пожаротушения. Также лучше отставить мангал подальше от жилых зданий, уточняет "Комсомольская правда"

Напомним, что режим самоизоляции в РФ действует с начала апреля. Правительство принимает все возможные меры для борьбы с COVID-19. В 21 регионе введен пропускной режим. Не работают места общественного питания, торговые центры и салоны красоты. Однако у правительства все равно есть опасения, что эпидемия может пойти по сложному сценарию.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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