От походов в леса и парки придется отказаться

Спасатели объяснили россиянам, как можно организовать шашлыки на майских праздниках. Традиционному походу в лес помешает режим самоизоляции. Но все-таки есть способ провести время у мангала в компании друзей.

Организовать шашлыки получится на дачном участке. Счастливые обладатели недвижимости за городом смогу себя побаловать мясом, однако стоит помнить о мерах предосторожности. Не разводите огонь в ветреную погоду, не оставляйте пламя без присмотра, держите под рукой средства пожаротушения. Также лучше отставить мангал подальше от жилых зданий, уточняет "Комсомольская правда".

Напомним, что режим самоизоляции в РФ действует с начала апреля. Правительство принимает все возможные меры для борьбы с COVID-19. В 21 регионе введен пропускной режим. Не работают места общественного питания, торговые центры и салоны красоты. Однако у правительства все равно есть опасения, что эпидемия может пойти по сложному сценарию.