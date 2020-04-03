Эпидемия в России может пойти по сложному сценарию
Распространение эпидемии коронавируса в России продолжается, несмотря на предпринимаемые властями жесткие меры, в том числе прошедшую нерабочую неделю. Это отметил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу, 3 апреля.
Он потребовал от региональных властей быть готовыми реагировать на любой поворот событий, в том числе на развитие ситуации по "самому сложному сценарию".
"Больницы должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом – в плане оборудования, лекарств, медицинских изделий. Пик заболеваемости пока не пройден", – подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что соответствующее распоряжение было дано еще 24 марта, однако некоторые главы регионов только сейчас берутся за решение проблемы и рапортуют, что у них не хватает средств. "Такое отношение недопустимо", – подчеркнул премьер, напомнив губернаторам о персональной ответственности.
За последние сутки в РФ ушли в отставку руководители ряда областей, которых накануне особенно критиковали за неподготовленность к эпидемии.
В четверг, 2 марта, президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Однако в Кремле не исключают, что с эпидемией удастся справиться раньше, и тогда режим карантина и самоизоляции отменят быстрее.
"Пока эта угроза будет оставаться актуальной, продолжается режим", – цитирует "Комсомольская правда" пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
За последние сутки в России диагностировали COVID-19 еще у 601 человека, скончались четверо.
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