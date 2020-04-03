Эпидемия коронавируса лишит Россию части ВВП

Нерабочий период, объявленный президентом до конца апреля, может лишить Россию 1,5 – 2% ВВП. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, на проходящей онлайн пресс-конференции.

Расчет регулятора основывается на опыте других стран, столкнувшихся с коронавирусом. Более точный прогноз Набиуллина обещала дать ближе к концу апреля. Но, по ее мнению, уже сейчас можно утверждать, что наиболее сильный удар придется на второй квартал текущего года. Во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться, передает "ФедералПресс".

При этом мировой ВВП также снизится за весенний период. Китай, уже вернувшийся к нормальной жизни, не сможет компенсировать эффект от упавшего спроса в других странах. Поэтому на экономику России глобальный кризис также наложит негативный отпечаток.

Ранее российские эксперты дали свой прогноз по потерям за время карантина.