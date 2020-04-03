Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Набиуллина предупредила о проблемах в экономике

Набиуллина предупредила о проблемах в экономике
Эльвира Набиуллина. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эпидемия коронавируса лишит Россию части ВВП

Нерабочий период, объявленный президентом до конца апреля, может лишить Россию 1,5 – 2% ВВП. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, на проходящей онлайн пресс-конференции.

Расчет регулятора основывается на опыте других стран, столкнувшихся с коронавирусом. Более точный прогноз Набиуллина обещала дать ближе к концу апреля. Но, по ее мнению, уже сейчас можно утверждать, что наиболее сильный удар придется на второй квартал текущего года. Во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться, передает "ФедералПресс".

При этом мировой ВВП также снизится за весенний период. Китай, уже вернувшийся к нормальной жизни, не сможет компенсировать эффект от упавшего спроса в других странах. Поэтому на экономику России глобальный кризис также наложит негативный отпечаток.

Ранее российские эксперты дали свой прогноз по потерям за время карантина.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Время перемен: гороскоп на 3 апреля для всех знаков

Точный и правдивый астрологический прогноз

Трампа удивил поступок Путина

Президента США тема пропаганды сейчас не интересует

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей