Если нерабочий режим в мае отменят, экономика вернется к росту

Пять недель самоизоляции в России выльется в потерю 2 – 2,5% ВВП. Так считает главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Впрочем, по итогам года цифры могут оказаться не такими значительными.

"Ущерб для экономики составит 500 – 600 миллиардов рублей за одну нерабочую неделю", – приводит РБК мнение экономиста. Но за счет того, что предприятия непрерывного производства продолжают работу, а в разных регионах введены разные ограничительные меры для объектов инфраструктуры, последствия будут не такими страшными, как кажется. К тому же, розничная торговля онлайн "делает кассу", а после отмены карантина сработает эффект отложенного спроса, и потери частично будут отыграны во втором полугодии.

По мнению директора Центра развития НИУ ВШЭ Натальи Акиндиновой, нерабочий месяц обойдется России в минус 2% ВВП. Но, если ограничительные меры продлятся и после апреля, все будет хуже: "Падение может быть до 6%".

Ранее ведущие экономисты России призвали власти не повторять ошибок России и сразу ввести жесткие ограничительные меры. Это позволит быстрее победить эпидемию и вернуть экономику к росту. В четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин продлил введенный 28 марта нерабочий режим до конца апреля. После этого представители торговли предупредили, что 10 миллионов их сотрудников останутся без работы.