Вслед за главой Архангельской области свои полномочия сложил глава Коми

Сергей Гапликов ушел в отставку вслед за Игорем Орловым, пишет РИА "Новости".

Политик отметил, что считает свою отставку "единственно верным" решением. и он решился на такой шаг после долгих размышлений.

Ранее свое решение отказаться от руководства Архангельской областью озвучил Игорь Орлов.







