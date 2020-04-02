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Второй губернатор за день ушел с поста

Вслед за главой Архангельской области свои полномочия сложил глава Коми

Сергей Гапликов ушел в отставку вслед за Игорем Орловым, пишет РИА "Новости". 

Политик отметил, что считает свою отставку "единственно верным" решением. и он решился на такой шаг после долгих размышлений. 

Ранее свое решение отказаться от руководства Архангельской областью озвучил Игорь Орлов. 



Рина КРАСНОВА

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