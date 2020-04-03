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Еще 601 больной: эпидемия коронавируса в России разрастается

Еще 601 больной: эпидемия коронавируса в России разрастается
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
продолжениеОпасная дезинфекция: какие советы по борьбе с COVID-19 только навредят
Новые случаи заражения охватили 32 региона страны

Коронавирус продолжает стремительно шагать по стране. За последние сутки в России медики подтвердили COVID-19 у 601 человека. Четверо пациентов скончались. Об этом рассказал Оперативный штаб в своем телеграм-канале. 

Впервые коронавирус диагностировали у пациентов в Ингушетии и Еврейской автономной области. Больше всего больных оказалось в Москве – 448 человек. В Московской области за сутки COVID-19 подтвердили у 34 жителей. Всего в стране за день выздоровели 42 человека.

При этом почти половина – 199 человек – зараженных в Москве – это люди младше 45 лет. От 46 до 65 – 159 пациентов, старше 65 лет – 73 больных. 

Подхватывают коронавирус и дети – за сутки им заразились 17 несовершеннолетних. Также из сообщения телеграм-канала оперштаба стало известно, что 53,5% новых пациентов – женщины. 

Таким образом, в России за все время эпидемии коронавирус нашли у 4149 человек, выздоровели 281. За весь период скончались 34 пациента. 

Все последние новости о коронавирусе в России на 3 апреля – в материале "Утра". 

Полина ИВАНОВА

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