За ночь медики нашли COVID-19 у пациентов на Ямале и в Еврейском автономном округе

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По свежим данным COVID-19 инфицированы 3548 человек, выздоровели 235 пациентов, скончались – 31. Утром 3 апреля стало известно, что в Приморье умер первый больной коронавирусом.

На Ямале число зараженных за ночь увеличилось с 2 до 12. Все новые пациенты контактировали с другими заболевшими. В Октябрьском районе ЕАО китайский вирус подтвердился у целой семьи из трех человек, рассказали в правительстве региона. Родители и ребенок находятся в отдельных боксах.

Главный врач Коммунарки Денис Проценко, который заразился коронавирусом, рассказал в "Фейсбук", что за сутки число зараженных в больнице увеличилось на шесть человек. С подтвержденным диагнозом в больнице лежат 165 пациентов. В Москве же число выздоровевших возросло до 168 человек.

При этом власти продолжают вводить все новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Так, в стране появилась первая республика, которая объявила комендантский час. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что с 3 апреля людям запрещается находиться на улице с 22:00 до 08:00. Транспорт также в эти часы не будет ходить в населенных пунктах региона. Эта мера не распространяется лишь на некоторые организации и службы.

Пока же пять регионов России не вводят режим самоизоляции. Речь идет о Ненецком автономном округе, Орловской, Тульской, Тверской и Ярославской областях, напоминает телеграм-канал RT. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что карантин в городе могут смягчить 12 апреля. А вот в Челябинской области режим самоизоляции продлен до 19 апреля.

Усилятся меры и в Приморье. Там в скором времени перемещаться можно будет лишь по специальным пропускам определенным группам лиц – сотрудникам транспортной сферы, портов и дорожных организаций. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко. Нарушителей на выходных будут искать с помощью дронов и аппаратов с тепловизорами, передает телеграм-канал РИА "Новости".

В Москве же правительство разъяснило, как можно пользоваться машинами. Так, уехать куда-то горожане могут лишь в случае крайней необходимости. А у полицейских будет правило останавливать автомобилистов и выяснять, с какой целью те покинули свои дома. В соседний магазин или аптеку придется ходить пешком.

В то же время доктор медицинских наук Анатолий Альштейн считает, что развитие эпидемии коронавируса в России может пройти по германскому сценарию. Такое предположение профессор сделал в беседе с URA.RU, видео которой опубликовали на "Ютуб".

В Германии, как отметил эксперт, смертность от COVID-19 невысокая. А вот тяжелая ситуация, как в Западной Европе, по мнению Альштейна, России вряд ли грозит. При этом рост заболеваемости пока будет возрастать, так как страна находится в начале эпидемии. Он также предположил, что в мире развиваются разные эпидемии, ведь вирус, который возник в Китае мог дать вариации.