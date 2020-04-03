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Закрыли целый регион: последние новости о коронавирусе в России на 3 апреля

Закрыли целый регион: последние новости о коронавирусе в России на 3 апреля
Фото: Егор Алеев/ТАСС
продолжениеЗащита от коронавируса: как правильно продезинфицировать дом
За ночь медики нашли COVID-19 у пациентов на Ямале и в Еврейском автономном округе

Последние новости о коронавирусе – в материале "Утра". 

По свежим данным COVID-19 инфицированы 3548 человек, выздоровели 235 пациентов, скончались – 31. Утром 3 апреля стало известно, что в Приморье умер первый больной коронавирусом. 

На Ямале число зараженных за ночь увеличилось с 2 до 12. Все новые пациенты контактировали с другими заболевшими. В Октябрьском районе ЕАО китайский вирус подтвердился у целой семьи из трех человек, рассказали в правительстве региона. Родители и ребенок находятся в отдельных боксах. 

Главный врач Коммунарки Денис Проценко, который заразился коронавирусом, рассказал в "Фейсбук", что за сутки число зараженных в больнице увеличилось на шесть человек. С подтвержденным диагнозом в больнице лежат 165 пациентов. В Москве же число выздоровевших возросло до 168 человек. 

При этом власти продолжают вводить все новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Так, в стране появилась первая республика, которая объявила комендантский час. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что с 3 апреля людям запрещается находиться на улице с 22:00 до 08:00. Транспорт также в эти часы не будет ходить в населенных пунктах региона. Эта мера не распространяется лишь на некоторые организации и службы. 

Пока же пять регионов России не вводят режим самоизоляции. Речь идет о Ненецком автономном округе, Орловской, Тульской, Тверской и Ярославской областях, напоминает телеграм-канал RT. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что карантин в городе могут смягчить 12 апреля. А вот в Челябинской области режим самоизоляции продлен до 19 апреля. 

Усилятся меры и в Приморье. Там в скором времени перемещаться можно будет лишь по специальным пропускам определенным группам лиц – сотрудникам транспортной сферы, портов и дорожных организаций. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко. Нарушителей на выходных будут искать с помощью дронов и аппаратов с тепловизорами, передает телеграм-канал РИА "Новости". 

В Москве же правительство разъяснило, как можно пользоваться машинами. Так, уехать куда-то горожане могут лишь в случае крайней необходимости. А у полицейских будет правило останавливать автомобилистов и выяснять, с какой целью те покинули свои дома. В соседний магазин или аптеку придется ходить пешком. 

В то же время доктор медицинских наук Анатолий Альштейн считает, что развитие эпидемии коронавируса в России может пройти по германскому сценарию. Такое предположение профессор сделал в беседе с URA.RU, видео которой опубликовали на "Ютуб".

В Германии, как отметил эксперт, смертность от COVID-19 невысокая. А вот тяжелая ситуация, как в Западной Европе, по мнению Альштейна, России вряд ли грозит. При этом рост заболеваемости пока будет возрастать, так как страна находится в начале эпидемии. Он также предположил, что в мире развиваются разные эпидемии, ведь вирус, который возник в Китае мог дать вариации. 

Полина ИВАНОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Бух
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США доделали.Современная пандемия на совести микробилогов, не доделавших вакцину от первой версии SARS, и тех, кто принял решение ее не делать. Щас в режиме ошпаренной обезьяны достали недоделанную вакцину и пытаются ее доделать уже под SARS-Cov-2. Еще говорят в России все через .опу. Сами .опоголовые.
Бух
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Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.Делали вакцину от SARS первой версии, который косил в 2002 году. Был еще родственный MERS в 2014. Не доделали, бросили. Была бы та вакцина, никакой эпидемии Covid-19 не было бы. Почему не доделали, почему бросили? Кто за это ответит
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