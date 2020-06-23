Некоторые москвичи регистрировались на порталах два раза

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, причем жители столицы, которые зарегистрировались заранее, могут сделать это в онлайн-формате. Тем не менее, в Москве отклонили уже около 90 тыс. заявлений на участие в электронном голосовании. Об этом рассказали в правительстве.

Заявления были отклонены по разным причинам. Некоторые из них граждане подавали два раза – и через портал Госуслуг, и через mos.ru. Также не были приняты заявки из личных кабинетов, данные которых могли быть скомпрометированы в интернете, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костыренко.

Ранее он также отмечал, что проголосовать в электронном формате смогут более 1 млн москвичей, пишет BFM.ru.

Ранее "Утро.ру" подробно рассказало о поправках к Конституции и о том, что изменится для россиян, если они будут приняты.