Отклонили 90 тысяч заявлений: кто не сможет проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн

Отклонили 90 тысяч заявлений: кто не сможет проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Некоторые москвичи регистрировались на порталах два раза

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, причем жители столицы, которые зарегистрировались заранее, могут сделать это в онлайн-формате. Тем не менее, в Москве отклонили уже около 90 тыс. заявлений на участие в электронном голосовании. Об этом рассказали в правительстве.

Заявления были отклонены по разным причинам. Некоторые из них граждане подавали два раза – и через портал Госуслуг, и через mos.ru. Также не были приняты заявки из личных кабинетов, данные которых могли быть скомпрометированы в интернете, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костыренко.

Ранее он также отмечал, что проголосовать в электронном формате смогут более 1 млн москвичей, пишет BFM.ru.

Ранее "Утро.ру" подробно рассказало о поправках к Конституции и о том, что изменится для россиян, если они будут приняты.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вонзил ногти в колено и пригрозил войной": Саакашвили вспомнил жесткий разговор с Путиным

На саммите в 2006 году президент России якобы пытался надавить на грузинского политика

Смешные анекдоты на 23 июня

Подборка шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей