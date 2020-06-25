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В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Отдать свой голос "за" или "против" поправок россияне могут с 25 июня по 1 июля включительно.
Для жителей столицы и Нижегородской области доступно дистанционное электронное голосование. Однако, как отмечает телеканал "360", не выходя из дома смогут проголосовать только те граждане, которые успели подать заявление через портал госуслуг или mos.ru с 5 июня по 21 июня.
Участки для голосования уже начали работу во всех регионах страны. Прийти на них и отдать свой голос можно с 08:00 до 20:00 по местному времени.
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