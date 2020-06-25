В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Россияне смогут отдать свой голос до 1 июля включительно

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Отдать свой голос "за" или "против" поправок россияне могут с 25 июня по 1 июля включительно.

Для жителей столицы и Нижегородской области доступно дистанционное электронное голосование. Однако, как отмечает телеканал "360", не выходя из дома смогут проголосовать только те граждане, которые успели подать заявление через портал госуслуг или mos.ru с 5 июня по 21 июня.

Участки для голосования уже начали работу во всех регионах страны. Прийти на них и отдать свой голос можно с 08:00 до 20:00 по местному времени. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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