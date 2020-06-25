Независимые проверяющие Общественного штаба провели контрольный обзвон онлайн-голосующих по поправкам в Конституцию

Процедура была совершенно открытой, абсолютно прозрачной и прошла с участием независимых контролеров

Перед началом голосования по поправкам к Конституции была проведена проверка, чтобы уточнить, что все зарегистрированные онлайн избиратели полностью проинформированы о системе голосования и получили все необходимые данные.



В рамках независимой проверки накануне начала голосования, которое стартовало сегодня, 25 июня 2020 г., колл-центр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве провел обзвон зарегистрированных избирателей. Из 5 тысяч опрошенных участников 4511 респондентов (это свыше 90%) ответили на вопросы операторов, подтвердив, что подали заявление на электронное голосование и получили соответствующее подтверждение об этом по SMS илиe-mail. Еще 233 человека отказались ответить на вопросы наблюдателей, а до 256 не удалось дозвониться.

Как рассказал Валерий Булах из отдела контроля общественного штаба по голосованию, специалисты звонили только тем людям, которые уже подали заявку для участия в электронном голосовании

"В основном люди реагируют положительно. С утра были недозвоны, потому что люди смотрели парад, далее все шло в штатном режиме", – рассказал он. "Мы захотели старым, офлайновым, методом проверить, чтобы удостовериться в чистоте процесса: уточнить, живые ли это пользователи, подавали ли они самостоятельно заявки", – добавил первый заместитель руководителя Общественного штаба Вадим Ковалев, который принял участие в контрольном мероприятии.

Еще одной задачей колл-центра являлась необходимость выявления проблем при регистрации и оказание информационной поддержки москвичам для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в онлайн-режиме. "Людей спрашивали, не было ли каких-либо проблем при регистрации, есть ли вопросы. В целом процесс регистрации не вызывал нареканий. Вопросы задавали уточняющие, и мы в справочном режиме, в режиме помощи, на них отвечали", – пояснил руководитель штаба по наблюдению за электронным голосованием Владимир Чернецкий, который также контролировал процесс проверки.

По словам Владимира Чернецкого, процедура обзвона была совершенно открытой, абсолютно прозрачной, она прошла с участием независимых контролеров

Проверка подтвердила, что в онлайн-голосовании, примут участие живые люди, которые получили всю необходимую информацию и подавали самостоятельно заявки на дистанционный формат голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, в 2020 г. Центральная избирательная комиссия приняла решение, согласно которому в ходе общероссийского голосования по Конституции москвичам и жителям Нижегородской области дана возможность проголосовать фактически заочно без личного присутствия на избирательных участках. Необходимость электронного голосования была, в первую очередь, обусловлена задачей рассредоточить людей во времени и пространстве в период пандемии. Таким образом также обеспечивается возможность голосования для людей, находящихся вдали от избирательных участков.