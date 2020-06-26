Ситуацию прокомментировали специалисты

На сайте Центральной избирательной комиссии России специалисты зафиксировали хакерскую атаку. Об этом жителям страны сообщили около 13:30 по московскому времени.

Новость о происходящем на официальном ресурсе была опубликована в телеграм-канале ЦИК РФ. Эксперты зафиксировали 240 тыс. запросов в секунду. Таким образом, кто-то, скорее всего, захотел проверить сайт на прочность. Пока ресурс "не испытывает проблем", цитирует телеканал "360" заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.

Стоит отметить, что в первые несколько часов работы "онлайн-участков" вышел из строя сайт для дистанционного голосования. Как позже объяснили эксперты, это случилось из-за большой единовременной нагрузки на ресурс. Неполадки оперативно устранили.

Напомним, голосование по поправкам в Конституции продлится в России несколько дней. Оно началось 25 июня, а 1 июля назначен единый день голосования. Оставить свое решение также в онлайн-формате могут жители Нижегородской области и Москвы.