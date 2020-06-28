Общественный штаб: предотвращена попытка взлома сайта голосования

Общественный штаб: предотвращена попытка взлома сайта голосования
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Система смогла противостоять попытке хакеров приостановить работу

Специалисты информационной безопасности зафиксировали попытку атаки на блокчейн-систему голосования по поправкам в Конституцию.

Ситуацию уже прокомментировал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов. "Попытка атаки была сразу отражена и не сказалась на ходе голосования. Уже внесенные в блокчейн голоса не пострадали, часть голосов находилась в службе гарантированной доставки. Они также были сохранены в полном объеме и уже внесены в блокчейн. Трансляция данных в ноде наблюдателя не прекращалась ни на секунду, полноценный доступ для наблюдателя был практически сразу восстановлен, после того как были приняты необходимые меры безопасности. Ход голосования не прерывался", – сообщил он.

Система, которую не раз тестировали самыми разными способами перед началом голосования, смогла выдержать попытку атаки, но главное – все голоса находятся в службе гарантированной доставки – то есть будут записаны в блокчейн. "После того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен", – заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Программное обеспечение системы выборов создано на основе технологии блокчейна. Электронный анонимный бюллетень будет храниться в системе, к которой подключено множество пользователей. Цепочку блоков практически невозможно взломать, так как для этого нужно проникнуть в большую часть компьютеров сети.

Технология блокчейн используется, чтобы гарантировать анонимность всего процесса. Все голоса избирателей хранятся в зашифрованном виде, их нельзя "переписать" или вообще удалить. Так же необходимо отметить, что благодаря этой системе, невозможно отследить за что именно голосовал избиратель. Блокчейн-сеть не имеет единого сервера, который контролировал бы ее работу. И попытку изменения данных на одном сервере сразу увидят остальные участники сети.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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