Поправки в Конституцию вступят в силу при одном условии: обращение Путина к россиянам

Поправки в Конституцию вступят в силу при одном условии: обращение Путина к россиянам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства высказался о проходящем в стране голосовании

Поправки к Конституции РФ вступят в силу только при поддержке россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к народу во вторник, 30 июня.

Стоя на фоне нового Ржевского монумента Советскому солдату, президент подчеркнул, что при принятии решения о внесении изменений в Конституцию важен каждый голос. Поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и выразить мнение.

"Прошу каждого из вас сказать свое слово. Голос каждого из вас – самый главный!" – подчеркнул президент.

Голосование по поправкам в Конституцию длится уже шестой день. В среду, 1 июля, – последний, основной день плебисцита, после которого начнется процедура подсчета голосов. О том, какие изменения будут внесены в Основной закон страны в случае положительного решения большинства россиян, "Утро.ру" подробно рассказывало ранее. 

До этого Путин обращался к народу 23 июня, накануне Парада Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. В нем президент уделил основное внимание ситуации с коронавирусом в стране и мерам по преодолению вызванного пандемией экономического кризиса. В частности, сообщил о решении продлить повышенные выплаты медикам, социальным работникам и повторно перечислить по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. О том, как их получить, позже дал разъяснение Минтруд.

Николай ВИКТОРОВ

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