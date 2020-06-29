Дополнительных документов для получения денег не требуется

Представители Министерства труда сообщили россиянам о порядке получения новых пособий на ребенка в 10 тыс. рублей. Специальный алгоритм, который был применен ранее, задействуют снова. Поэтому родителям не придется подавать никаких дополнительных справок. Пособия на детей до 16 лет начнут выплачивать уже с 1 июля.

Эту информацию жителям России сообщили на официальном сайте ведомства. Новая единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. будет перечислена в таком же порядке, что и ранее. Иными словами, те родители, кто уже оформлял необходимые документы на первую выплату, вторую получат автоматически.

Отметим, благодаря алгоритму электронного обмена данными, первые выплаты, о которых весной объявил Путин, уже получили 21 млн детей. Эту информацию от 28 июня приводит "Царьград".

Ранее деньги по всем поступившим до 1 июня заявлениям на получение пособий на ребенка, родителям выплатили в течение десяти дней. Это сообщение Минтруда цитирует НСН.

Напомним, с новым обращением к россиянам Владимир Путин выступил 23 июня. Президент продлил "коронавирусные" выплаты до июля включительно. Тем, кто уже получал пособие на ребенка, 10 тыс. поступят на счет автоматически. Остальным, чтобы получить финансовую помощь от государства, необходимо подать заявление до 1 октября.