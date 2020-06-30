За все время выявлено лишь несколько нарушений, которые не скажутся на результатах

К началу последнего дня дистанционного голосования по поправкам к Конституции было выдано более миллиона электронных бюллетеней, а явка голосующих превысила 90%, сообщили в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием. Благодаря совместным усилиям организаторов и наблюдателей легитимность результатов голосования не вызывает сомнений, а единичные выявленные нарушения не могли оказать на них никакого влияния.

Во вторник, 30 июня, в Москве и Нижегородской области завершается эксперимент по дистанционному голосованию в рамках общероссийского голосования по поправкам к Конституции, внесенным президентом Владимиром Путиным. Уже сейчас можно смело констатировать, что эксперимент удался — активность россиян, зарегистрировавшихся для дистанционного волеизъявления, заметно опережает показатели традиционного голосования. При этом чистота и прозрачность полученных результатов обеспечиваются современными блокчейн-технологиями, надежно защищенными от постороннего вмешательства, и работой электронного штаба, держащего под контролем все элементы системы дистанционного голосования. На обычных участках для голосования гарантами транспарентности мероприятия выступают общественные наблюдатели, прошедшие специальную подготовку и отслеживающие любые возможные эксцессы.

"За пять дней в колл-центр Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием поступило 400 звонков от наблюдателей, из них 100 — за сегодня. В основном наблюдатели задают организационные вопросы. Все сообщения о возможных наблюдениях тщательно проверяются с помощью записей с камер на участках, к их разбору подключаются юристы и другие эксперты. Если этого недостаточно – на место выезжает мобильная группа разбора нарушений. В некоторых случаях мобильные группы посещают участки и для плановых проверок. Например, сегодня они четыре раза выезжали на участки, чтобы удостовериться в соблюдении санитарных норм. Ни на одном из них нарушений выявлено не было", - сообщил накануне официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов в телеграм-канале штаба.

Легитимность результатов голосования сегодня не вызывает сомнений.