Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию завершилось

Завтра у россиян будет возможность выразить свое мнение, посетив соответствующий участок

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Об этом информирует РИА "Новости". Завтра у всех, кто не успел высказать свое мнение, будет возможность заполнить бюллетень, посетив специальный участок. 

Уточняется, что сообщений о нарушениях за время проведения онлайн-голосование поступило всего восемь. Они никак не повлияют на результаты. 

Напомним, что изначально голосование по поправкам в Конституцию РФ должно было состояться 22 июня. Однако мероприятие было решено перенести из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране. 

Ранее "Утро.ру" транслировало обращение Владимира Путина к нации. Президент РФ заявил, что поправки к основному закону страны вступят в силу только при одном условии. URA.RU напоминает, что перед этим лидер государства обращался к россиянам 23 июня, до начала голосования. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня

Подробный астрологический прогноз на весь день для женщин и мужчин

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей