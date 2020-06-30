Завтра у россиян будет возможность выразить свое мнение, посетив соответствующий участок

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Об этом информирует РИА "Новости". Завтра у всех, кто не успел высказать свое мнение, будет возможность заполнить бюллетень, посетив специальный участок.

Уточняется, что сообщений о нарушениях за время проведения онлайн-голосование поступило всего восемь. Они никак не повлияют на результаты.

Напомним, что изначально голосование по поправкам в Конституцию РФ должно было состояться 22 июня. Однако мероприятие было решено перенести из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее "Утро.ру" транслировало обращение Владимира Путина к нации. Президент РФ заявил, что поправки к основному закону страны вступят в силу только при одном условии. URA.RU напоминает, что перед этим лидер государства обращался к россиянам 23 июня, до начала голосования.