Впервые в истории: Российский космонавт проголосовал онлайн на орбите

Впервые в истории: Российский космонавт проголосовал онлайн на орбите
Анатолий Иванишин. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Его коллега сделает это 1 июля через доверенное лицо

Впервые в истории космонавт, находящийся на борту Международной космической станции, принял участие в электронном голосовании. Анатолий Иванишин прописан в Москве. Это и позволило космонавту-испытателю выразить свое мнение относительно поправок в основной закон страны через Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Уточняется, что коллега Иванишина Иван Вагнер примет участие в голосовании 1 июля. Ему в этом поможет доверенное лицо, которое будет находиться в Центр управления полетами "ЦНИИмаш" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос" – прим.ред.). По закрытому каналу связи Вагнер выскажет свою точку зрения, которую отразят в бюллетене. 

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня. Сегодня в 20:00 завершилася электронный этап. Те, кто не успел высказаться по данному вопросу, смогут посетить участки по месту прописки и заполнить бюллетень завтра. Итоги голосования подведут 1 июля. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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