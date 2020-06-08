"Детские" деньги защитили от взысканий

Президент России Владимир Путин одобрил внесение изменений в постановления, регламентирующие выделение денежных пособий семьям с детьми. Обновленный документ обнародован на портале правовой информации.

Отныне неработающие граждане будут получать 6752 руб. в месяц за каждого ребенка младше 3 лет. Ранее выплаты составляли 3 тыс.руб. за первого и по 1,5 тыс.руб. за всех последующих детей.

Максимальный размер детских пособий для тех, кто остался без работы в период декрета, также увеличен более чем вдвое – с 6 тыс. до 13 тыс. 504 рублей.

Ранее по инициативе президента РФ семьи с детьми от 3 до 16 лет получили единовременные выплаты по 10 тыс.руб. на каждого ребенка. Важное дополнение – эти "детские" деньги защищены от взысканий по исполнительным производствам.

Помимо помощи семьям с детьми, правительство приняло ряд постановлений по материальной поддержке бизнеса и частных предпринимателей. В частности, самозанятым будет компенсирован налог на профессиональную деятельность.