Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

С началом осени в России вступают в силу сразу несколько важных законодательных изменений. Некоторые из них порадуют граждан, из-за других населению придется потратить время и силы.

С 1 сентября учителя, ведущие классное руководство, будут получать ежемесячную федеральную доплату по 5 тыс. рублей.

Школьники с первого по четвертый класс с нового учебного года должны быть обеспечены бесплатными завтраками. А если они учатся во вторую смену, то бесплатными горячими обедами. Меню должно ежедневно размещаться на сайте школы, передает "Парламентская газета". При этом на совещании в правительстве в середине августа было доложено, что около 25% школ еще не готовы реализовать это распоряжение.

Пенсионеры должны до 30 сентября успеть оформить банковскую карту "Мир". С октября выплата денег от государства будет идти только через национальную платежную систему. Пожилые люди, еще не получившие карту "Мир", должны поторопиться.

С 1 сентября россияне, отработавшие более 30 лет в сельской местности, получат прибавку к пенсии. Решение об этом было принято в 2018 году. Перерасчет происходит автоматически. В 2020 году размер прибавки составляет 1421 рубль.

С 1 сентября российские должники могут объявить себя банкротом в досудебном порядке, причем сделать это бесплатно, пишет "РГ". Соответствующее разрешение распространяется на граждан, задолжавших от 50 до 500 тыс. рублей.

С 30 сентября перестает действовать временное разрешение для автомобилистов на приобретение полиса ОСАГО без прохождения техосмотра. Оно было введено в связи с эпидемией коронавируса. Теперь проверка технического состояния транспортного средства снова становится обязательной. При этом расчет платы за полис ОСАГО изменился уже с 24 августа.

Тринадцатого сентября в РФ пройдет Единый день голосования. В разных регионах граждане смогут выбрать губернаторов, депутатов законодательных собраний и других представителей.

О перерасчете выплат работающим пенсионерам, решившим уйти на заслуженный отдых, "Утро.ру" рассказывало ранее.