Теперь на стоимость полиса будут влиять личностные характеристики автовладельцев

Сегодня, 24 августа, вступили в силу поправки, которые были внесены в закон об ОСАГО.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь при страховании будут учитываться личные характеристики водителей. Водители, которые не участвовали в ДТП и серьезно не нарушали ДТП будут платить за ОСАГО меньше.

Влиять на стоимость страховки будут и другие факторы. Например, вождение в нетрезвом виде и соблюдение правил эксплуатации автомобиля, уточняет "RT".

Цена страховки будет складываться из тарифной ставки, помноженной на коэффициенты. При расчете тарифа нельзя применять факторы, которые дискриминируют человека.

Стоит отметить, что поправки не коснулись ограничений на максимальный размер страховой выплаты.

Ранее "Утро.ру" публиковало список изменений, которые вступят в силу с 1 августа 2020 года.