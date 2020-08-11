Пособия могут повысить до 12 тысяч рублей

Власти планируют удвоить пособие на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей. Работу над этой инициативой ведут специалисты из Министерства труда РФ.

В ведомстве заявили, что существующие выплаты на детей не смогли помочь малоимущим семьям выйти из бедности. Двукратное увеличение пособия позволит улучшить ситуацию и поможет россиянам справиться с тяжелым финансовым положением.

Если предложение одобрят, полагающаяся на детей сумма может вырасти с 5,5 тыс. до 11 – 12 тыс. руб., пишут "Известия".

На сегодняшний день почти половина всех многодетный семей в нашей стране живет за чертой бедности. Для того чтобы поддержать малообеспеченных граждан, детские пособия могут быть подняты уже в 2021 году.

По данным Минтруда, сейчас выплаты получают более чем на два миллиона детей. При этом вызванный коронавирусом кризис сильно ударил по благосостоянию граждан, и число малоимущих семей, а значит, и получателей господдержки, растет, добавляет URA.RU.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в России упростили выдачу пособий на детей. Для получения положенных выплат малообеспеченным семьям больше не потребуется предоставлять данные об алиментах.