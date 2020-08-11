Выплаты на детей для малоимущих планируют увеличить вдвое

Выплаты на детей для малоимущих планируют увеличить вдвое
Дети. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пособия могут повысить до 12 тысяч рублей

Власти планируют удвоить пособие на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей. Работу над этой инициативой ведут специалисты из Министерства труда РФ.

В ведомстве заявили, что существующие выплаты на детей не смогли помочь малоимущим семьям выйти из бедности. Двукратное увеличение пособия позволит улучшить ситуацию и поможет россиянам справиться с тяжелым финансовым положением.

Если предложение одобрят, полагающаяся на детей сумма может вырасти с 5,5 тыс. до 11 – 12 тыс. руб., пишут "Известия".

На сегодняшний день почти половина всех многодетный семей в нашей стране живет за чертой бедности. Для того чтобы поддержать малообеспеченных граждан, детские пособия могут быть подняты уже в 2021 году.

По данным Минтруда, сейчас выплаты получают более чем на два миллиона детей. При этом вызванный коронавирусом кризис сильно ударил по благосостоянию граждан, и число малоимущих семей, а значит, и получателей господдержки, растет, добавляет URA.RU.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в России упростили выдачу пособий на детей. Для получения положенных выплат малообеспеченным семьям больше не потребуется предоставлять данные об алиментах.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

На соперницу Лукашенко готовилось покушение

Оппозиционный кандидат должна была стать сакральной жертвой

Черногория станет недоступна для части российских туристов

Оплатить поездку смогут только обеспеченные граждане РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей