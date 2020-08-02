В России упростили выдачу пособий

Для того, чтобы получить положенные выплаты на детей от трех до семи лет малообеспеченным семьям больше не потребуется предоставлять данные об алиментах. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Госорганам будут самостоятельно получать необходимые им сведения, говорится в документе правительства. Изменения вступят в силу с 1 ноября этого года.

Пособия назначают в том случае, если средний доход семьи на 1 человека меньше установленного в регионе, где проживают заявители, прожиточного минимума. Данные выплаты поручил Владимир Путин 1 июня.