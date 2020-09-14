Авторы инициативы уверены, что действующая индексация увеличивает число бедных в стране

Общественники выступили с предложением о прибавке для российских пенсионеров. По их словам, власти ежегодно отчитываются об индексации пенсий, однако их рост происходит за счет накопительной или страховой частей.

В действительности, считают инициаторы, правительство ежегодно отчитывается о росте пенсий на 1 тыс. руб. каждый год. А чем меньше размер пенсии, тем меньше сама прибавка, исчисляемая процентами. Такой подход, считают общественники, не вполне справедлив: у людей с маленькой пенсией прибавка может составить 100 руб., а пенсионеры с крупной денежной помощью получают соответствующие по размерам надбавки. По этой причине авторы решили создать петицию о прибавке к пенсионному пособию фиксированной суммы

Ценовой рост из-за информации о повышении пенсий приводит к тому, что пенсионеры, находящиеся на черте бедности, переходят за указанную черту. При одобрении соответствующей идеи в 2021 году надбавка к пенсиям у всех неработающих российских пенсионеров может увеличиться на 1 тыс. руб., сообщает "ФедералПресс".

Соответствующая петиция опубликована на портале Российской общественной инициативы.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что с 1 октября 2020 года доход части граждан РФ будет повышен на 3%. Законопроект уже подписан главой кабмина Михаилом Мишустиным.