За первого ребенка дадут почти полмиллиона рублей

В следующем году россиян ждут изменения. О росте пенсий и увеличении размера маткапитала рассказали в министерстве труда.

Так, на первого ребенка в 2021 году государство будет выделять 483 882 рублей, сумма выплаты на второго ребенка увеличится до 639 432 рублей, передает Лайф со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пенсии в России в 2021 году тоже вырастут – на 6,3 процента, сообщили в министерстве. В итоге среднегодовой размер выплат увеличится до 17 443 рублей, пишет "Москва 24" в телеграм.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило "коронавирусные" выплаты медикам и соцработникам еще на месяц.