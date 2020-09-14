Российские врачи получат допвыплаты за COVID-19

Социальная мера поддержки продлена еще на один месяц

Российским медикам продлили стимулирующие выплаты на сентябрь. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Также будут продлены допвыплаты и соцработникам, отметил глава кабмина.

"Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, медицинским работникам стимулирующие выплаты… Как и прежде с перерасчетом на отпускные", – цитирует Мишустина РИА ФАН.

Ранее на этом совещании премьер предупредил население страны об угрозе второй волны коронавируса. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти мегаполиса не будут вводить жесткие ограничительные меры.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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