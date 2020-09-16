Кому положено по 4650 рублей к пенсии: выплаты начнутся с 1 января

Кому положено по 4650 рублей к пенсии: выплаты начнутся с 1 января
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Солидную прибавку получат люди, пенсии которых не дотягивают до местного прожиточного минимума

Некоторые российские старики имеют право на получение доплаты к имеющимся пенсионным выплатам. Суммы разнятся по регионам и в ряде субъектов превышают четыре тысячи рублей.

На доплату к пенсионному пособию могут рассчитывать граждане, у которых размер пенсии ниже уровня прожиточного минимума в регионе. Для примера, на будущий год в Якутии в среднем пенсионерам будут доплачивать по 4650 руб.

Повышение пенсионных выплат стало возможным из-за увеличения размера прожиточного минимума пожилых граждан. Ожидается, что в будущем году этот показатель заметно вырастет. На данным момент местные парламенты заняты определением конкретных цифр по регионам.

Как отмечает Рrimpress, например, в Якутии в 2021 г. для обеспечения пожилых людей прибавкой к выплатам дополнительно потребуется порядка двух млрд рублей. При этом 177 млн руб. будет выделено из местного бюджета.

Ранее стало известно, на сколько увеличатся пенсии и материнский капитал в 2021 году. Так, на первого ребенка государство будет выделять 483882 рублей. Как сообщили в Минтруде, пенсии в России в будущем году тоже вырастут – на 6,3%.

Ольга ФЕДОРОВА

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