Дополнительная соцподдержка будет выдана только один раз

Некоторых пожилых россиян ждет хорошая денежная прибавка. В октябре им к пенсии начислят еще по 75 тыс. рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Это коснется участников боевых операций по ликвидации националистического подполья на территориях Прибалтики, Украины и Белоруссии с 1944-го по 1951 год. Их получат те, кто постоянно проживает на территории России, в Латвии, Литве и Эстонии.

Первые единовременные выплаты начнут выдавать в октябре 2020 года в Сахалинской области. Обращаться за ними никуда не нужно.

При этом добавка в 75 тыс. руб. "не распространяется на тех, кому она уже была произведена по Указу Президента РФ от 07.02.2020 №100", а 25 тыс. руб. получат граждане, которым до этого выдавали "единовременную выплату в соответствии п.п. "б" п. 1 Указа Президента РФ от 07.02.2020 № 100 (труженики тыла)" отметили в ПФР.

Ранее, после того как один из экономистов раскритиковал план правительства по индексации пенсий и предложил в качестве компенсации выдать каждому пенсионеру по 75 тыс. руб., юрист Андрей Лисов выразил сомнение в том, что государство пойдет на такой шаг. По его мнению, такая выплата не выгодна, ведь может сократить казну на $45 миллиардов.

До этого финансовый аналитик Максим Кривелевич заявил о понижении уровня жизни большинства россиян, получающих выплаты из Пенсионного фонда в случае индексации пенсий на размер инфляции.