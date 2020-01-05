Уже в январе оплату труда пересмотрят 20% компаний

Эксперты провели исследования и пришли к выводу, что в 2020 году начальство большинства компаний с российским капиталом поднимут зарплату своим сотрудникам. Откажутся от этого лишь 19,8% организаций и 11,5% с иностранным капиталом, рассказали аналитики HeadHunter.

В течение января 20% компаний с российским капиталом и 16% с иностранным займутся этим вопросом. Остальные, как передает "Россия газета", увеличат зарплату работникам в течение первого полугодия. Ожидается, что компании с российским капиталом добавят сотрудникам плюс 10% к зарплате, а с иностранным – 7%.

Специалисты "Работу.ру" также считают, что россияне в 2020 году станут зарабатывать больше. В среднем рост зарплат будет на уровне +7-9%. А вот в IT-сфере еще больше – плюс 10-12%.