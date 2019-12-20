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Разницу в зарплатах врачей свалили на регионы

Единая структура оплаты труда может появиться после 2020 года

Отличие заработных плат врачей связано с тем, что оклады устанавливаются как региональными властями, так и начальством медицинских учреждений на местах. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает Ura.ru

По ее словам, соответствующее ведомство ежегодно выпускает рекомендации по размеру оплаты труда, но, к сожалению, не все регионы следуют им, уточняет "Царьград". 

Голикова также напомнила о поручении президента Путина прийти к тому, чтобы создать единую структуру оплаты труда. Однако окончательное решение следует ждать в сентябре 2020 года, когда в Трудовой кодекс внесут соответствующие изменения. 

Сергей САЗОНОВ

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