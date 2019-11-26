Названа новая дата апокалипсиса

Мир на пороге конца света, предупреждают специалисты. Их вывод держится на отчете пчеловодов, которые фиксируют массовое уничтожение медоносных тружениц.

Если они исчезнут, то некому будет опылять растения. Соответственно, в мире возникнет продовольственный кризис, а затем – голод. К слову, пчелиное вымирание перед апокалипсисом предвещала еще болгарская пророчица Ванга. Правда, в ее предсказаниях фигурировал 2004 год.

"Сперва исчезнут пчелы, а следом человечество",

– цитирует ясновидящую автор Яндекс Дзен канала "ARQ – Пророчества и предсказания".

Впрочем, пчелиной теории придерживался еще Альберт Энштейн. Он отвел человечеству всего 4 года после гибели исцеляющих жалом насекомых.

Сейчас же наблюдается стремительное сокращение их числа. После Америки, которую поразил "пчелиный грипп", болезнь перекинулась на Европу, а после и на Россию.

Так, в июле 2019 г. в Минсельхозе били тревогу из-за вымирания пчел. В начале лета с проблемой столкнулись 24 российских региона.

Между тем ученые подсчитали, что жужжащие целительницы навсегда могут исчезнуть с лица Земли к 2035 году.